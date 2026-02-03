３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１３０７円１９銭（２・９１％）高の４万６２３３円７２銭だった。

米株高や外国為替市場での円安・ドル高などを追い風に上昇し、１月１９日以来、約２週間ぶりに最高値を更新した。

上昇は２営業日ぶり。３３３銘柄のうち、約９割にあたる２９９銘柄が値上がりした。

前日の米国市場で、製造業の堅調さを示す経済指標の発表を受けて主要な株価指数が上昇した。この流れを受けた東京市場でも東証プライム銘柄の８割超が値上がりし、特に半導体関連や機械、銀行業などの上昇が目立った。

衆院選を巡って与党の優勢が伝えられ、高市内閣の経済政策が加速するとの期待が広がったことや、急落していた貴金属価格の下げ幅が落ち着いたことも、上昇を後押しした。

個別銘柄の上昇率はメモリー大手キオクシアホールディングス（ＨＤ）の１３・２１％が最大だった。住友電気工業（１２・５１％）、コマツ（１１・８５％）と続いた。

下落率は、ヤマハ発動機（１０・０９％）、ヤマトＨＤ（７・４９％）、デンソー（４・０９％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２０６５円４８銭（３・９２％）高の５万４７２０円６６銭だった。３営業日ぶりに上昇し、１月１４日に記録した終値の史上最高値を約３週間ぶりに更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１０９・７１ポイント（３・１０％）高い３６４５・８４。