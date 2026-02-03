「第７１回東海地区選手権競走・Ｇ１」が５日から１０日まで愛知県のボートレースとこなめで開催されるにあたり、ＰＲ隊が３日、キャンペーンレディーの梅原サエリさんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

愛知、静岡、三重の３支部から強豪が参戦し、前半２日間の１２Ｒはダブルドリームとして施行。初日は“とこなめの大スター”池田浩二、また２日目は前回の当地地区選（２２年）を制している磯部誠と、愛知支部勢が１号艇に乗艇する。この大会は、開催レース場のレーサーが目下７年連続でＶ…地の利も味方にシリーズをけん引しそうだ。

梅原さんの推しは池田のほか、前田滉と吉田裕平（ともに愛知）。「前田選手は５コースから優勝した昨年のヤングダービー（宮島）が鮮烈な記憶として残っています。吉田選手もドリーム（２日目６号艇）に乗ってくれてうれしい。若手の活躍が楽しみです」とうなずいた。

節間のイベントは多彩で、とりわけ７日に行われる元中日監督の落合博満氏による『オレ流！！トークステージ』は興味津々。他にもサッカー元日本代表の武田修宏氏（８日）、声優などマルチに活躍する亜咲花（９日）、さらに最終日の１０日は峰竜太（佐賀）が来場し盛り上げに一役買う。

売り上げ目標は４５億円に設定。なお、今年当地の正月レースを優勝した池田はインタビューで９、１２、１４号機にお墨付きを与えており、エンジン抽選の行方にも注目だ。