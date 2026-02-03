千葉J×IS:SUEの『Super Luna』のDance Practice動画が公開…1万人を魅了したダンスの裏側

2月3日、B1東地区所属の千葉ジェッツは、4人組ガールズグループのIS:SUE（イッシュ）と千葉JフライトクルーチアリーダーズSTAR JETSがコラボレーションした『Super Luna』スペシャルダンス映像がIS:SUEの公式YouTubeチャンネルにて公開された。







IS:SUEはサバイバルオーディンション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリストで構成されたガールズグループ。2024年6月にデビューシングルをリリースすると、デビュー3カ月でSNS総フォロワー数が100万⼈を突破したほか、2024年上半期Z世代が選ぶネクストトレンド予想ランキングにランクインするなど、多方面から支持を得ている。

今回のコラボレーションの背景には、STAR JETSメンバーがIS:SUEのライブを訪れた際に抱いた「このLIVEの熱量を、千葉ジェッツのホームゲームの空間で共有したい」という想いが原点にあるようで、その後、IS:SUE側も千葉Jの試合を現地観戦するなど交流を深め、双方の想いが一致して実現する運びとなった。

1月28日、ららアリーナ 東京ベイ（LaLa arena TOKYO-BAY）で行われたB1第20節・宇都宮ブレックス戦では、待望のスペシャルパフォーマンスを披露。試合当日は平日開催にも関わらず全席完売で「10577人」の観客を動員し、STAR JETSのみならず、千葉JのマスコットキャラクタージャンボくんもIS:SUEと共に力強いパフォーマンスを披露した。





【動画】『Super Luna』スペシャルダンス映像！