今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、やや方向感に欠ける展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円２０～１５６円００銭。



２日に発表された米１月ＩＳＭ製造業景況感指数が、市場予想を上回ったことを受け、ニューヨーク市場で一時１５５円７０銭台までドル高・円安が進んだ。ただ、３日の東京市場に移ってからは、１５５円４０銭近辺での一進一退が続いた。米政府機関の一部閉鎖の影響で、３日の米雇用動態統計調査（ＪＯＬＴＳ）と６日の米１月雇用統計の発表は延期されることとなった。このため、今晩から明日にかけての相場は手掛かり材料難で一進一退状態が続くことも予想される。今晩はバーキン・リッチモンド連銀総裁やバウマン米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）副議長の講演やイベント出席が予定されている。









出所：MINKABU PRESS