甲府キャプテンは明大出身3年目のDF井上樹!! 副主将は三平ら4選手「笑いの部分で強みを…」
ヴァンフォーレ甲府は3日、Jリーグ百年構想リーグのキャプテンにDF井上樹が就任することが決まったと発表した。
井上は小学生時代から甲府のアカデミーで育ち、明治大経由で2024年に加入したDF。明治大時代もキャプテンを務めていたなか、大卒3年目で大役を託された。
井上はクラブを通じて「ヴァンフォーレ甲府でキャプテンができることとても光栄に思います。これまでのクラブの歴史を尊重しつつ、素晴らしいメンバーが揃った今年のチームでまた新たな歴史を刻んでいけるよう、自らが先頭に立ち責任を持ってチームを引っ張っていきます。応援してくださる全ての方々と共に喜びを分かち合えるよう甲府らしく全力で戦っていきますので、今シーズンも熱い応援よろしくお願いします」と伝えた。
副キャプテンにはFW三平和司、MF小林岩魚、MF林田滉也、FW内藤大和が就任。以下のコメントを伝えている。
●三平和司
「副キャプテンに任命されました三平です。自分に求められている笑いの部分で強みを発揮していきたいと思います。チームが少しでもいい方向に行けるようにいい雰囲気作りをしていきます。よろしくお願いします」
●小林岩魚
「今シーズン、副キャプテンを務めます。チームが1つの集団として良い方向に進んでいけるように尽力したいと思います。共に闘いましょう。よろしくお願い致します」
●林田滉也
「昨シーズンに引き続き、副キャプテンを務めさせていただくことになりました。自分が持っている力をチームに還元し、このチームに多くの勝利をもたらせるよう努力していきたいと思います。今シーズンもよろしくお願いします!」
●内藤大和
「この度副キャプテンをさせて頂くことになりました。今までは先輩方について行くことだけを考えて行動をしていましたが、これからはチームが勝つために今まで以上に責任感をもって役割を果たしたいと思います」
