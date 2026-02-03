スピードスケート女子、五輪2大会連続メダリストの高木菜那（33）さんが1日、Instagramを更新。高木さんは、柔道女子48キロ級パリ五輪金メダリストの角田夏実（33）との2ショット写真を投稿し、角田の現役引退を労った。

高木さんの投稿は「なっちゃん現役生活、本当にお疲れ様でした。」から始まり、パリ五輪金メダリストの角田を「同い年として本当に尊敬」と称えた。写真には、頬を寄せ合ってピースする2人の姿が収められている。2人ともジャケットを羽織り、リラックスした自然な笑顔を見せている。顔の近さからも2人の親密な関係がうかがえる。また、高木さんは「第二の人生、私と楽しいこと沢山しようね！」ともつづり、競技の枠を超えた、2人の変わらぬ絆の深さをのぞかせた。

【画像】顔を寄せ合い笑顔で写真に写る高木さんと角田（画像は高木菜那Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから、「最高のゴールデンコンビ」「真ん中に挟まれたいしーーー」などと仲の良さを称賛する声や「貴重な第一線を退いたアスリート同士」「勉強もスポーツも不作と言われた1992年度生まれから2人も金メダリストが出た事が誇り」といった反響があった。