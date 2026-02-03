▶▶この作品を最初から読む

「うちの犬（こ）がいちばんかわいい！」愛犬のコーギーが見せる豊かな表情や仕草に、飼い主さんはすっかり夢中です。

ごはんを待つときのワクワクした顔、遊びに誘うときのキラキラした目、そして甘えたいときのしぐさ――どの瞬間も特別で、見ているだけで心が温かくなります。

「遊んで！遊んで！」と全力でアピールするコーギーと、その姿が愛おしくてたまらない飼い主さん。そんな1人と1匹の微笑ましい日常をお楽しみください。

※本記事はらくだ著の書籍『あしょんでよッ 〜うちの犬ログ〜9』から一部抜粋・編集しました。

■やめないでよ！

ムウ…


…王様かよ！！！


■心配

大丈夫？痛くないのか？


■原因

ゴンッ


原因判明


■自業自得

お前もブレーキくらい覚えなさいよ！！


著＝らくだ／『あしょんでよッ〜うちの犬ログ〜9』