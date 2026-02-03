かきたま白菜スープ


SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。

今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。

レンチン、ワンパン、和えるだけ、包丁不要。日々のごはん作りに絶対役立つレシピたち、ぜひ参考にしてみてください！

■かきたま白菜スープ

とろとろの白菜がしみじみおいしい

材料（2人分）

白菜……200g

卵……2個

A

・水……600ml

・コンソメ（顆粒）……大さじ1

・しょうゆ……大さじ1

水溶き片栗粉……大さじ2

（水：大さじ1、片栗粉：大さじ1）

作り方

1　白菜は、繊維を断ち切るように細切りにする。卵はほぐしておく。

2　鍋にAを入れてひと煮立ちさせたら白菜を加え、8分煮る。

3　弱火にして水溶き片栗粉を加え、とろみがついたら再度沸騰させ、溶き卵を細くまわし入れる。

Memo

卵を加えたら、火を止めて30秒ほど経ってからかき混ぜると濁りにくいです。

■レシピを参考にするときは

・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。

・火加減は、特に記載のない場合は中火で調理してください。

・しょうゆは生しょうゆを使用しています。

