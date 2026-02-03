ＨＯＵＳＥＩ <5035> [東証Ｇ] が2月3日大引け後(17:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の2300万円→5400万円(前の期は1億2800万円)に2.3倍上方修正し、減益率が82.0％減→57.8％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の1億8700万円の赤字→1億9300万円の赤字(前の期は1億2500万円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3600万円→6700万円(前年同期は1億2800万円)に86.1％増額し、減益率が71.9％減→47.7％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、前回発表予想を47百万円下回りましたが、利益率の高い案件を前回予想発表後に受注したことと、グループ全体で経費圧縮に努めたことなどから、営業利益は前回発表予想を36百万円上回り、経常利益も31百万円上回りました。親会社株主に帰属する当期純利益については、期末に特別損失としてソフトウェア評価損50百万円を計上したことなどにより、前回発表予想を6百万円下回ることとなりました。（注）上記業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

