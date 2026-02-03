[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇132銘柄・下落97銘柄（東証終値比）
2月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は97銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが37銘柄、値下がりは23銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は260円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3323> レカム 138 +23（ +20.0%）
2位 <3512> フエルト 1028 +150（ +17.1%）
3位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1149 +150（ +15.0%）
4位 <7901> マツモト 1728 +205（ +13.5%）
5位 <8920> 東祥 852 +96（ +12.7%）
6位 <3840> パス 67.7 +6.7（ +11.0%）
7位 <3941> レンゴー 1500 +133.5（ +9.8%）
8位 <6613> ＱＤレーザ 623.6 +53.6（ +9.4%）
9位 <4593> ヘリオス 403 +30（ +8.0%）
10位 <6471> 日精工 1185.5 +77.5（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7991> マミヤＯＰ 1550 -163（ -9.5%）
2位 <5244> ｊｉｇ．ｊｐ 212 -18（ -7.8%）
3位 <2488> ＪＴＰ 1240 -62（ -4.8%）
4位 <6223> 西部技研 1716 -77（ -4.3%）
5位 <4772> ＳＭＥＪ 101.5 -4.5（ -4.2%）
6位 <6050> イーガーディ 1626 -66（ -3.9%）
7位 <6495> 宮入バ 184.3 -6.7（ -3.5%）
8位 <4571> ＮＡＮＯＨＤ 133.2 -4.8（ -3.5%）
9位 <7318> セレンＨＤ 1030 -35（ -3.3%）
10位 <6644> 大崎電 1220 -41（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1185.5 +77.5（ +7.0%）
2位 <6472> ＮＴＮ 384 +13.1（ +3.5%）
3位 <5713> 住友鉱 8940 +191（ +2.2%）
4位 <6841> 横河電 5532 +100（ +1.8%）
5位 <4043> トクヤマ 3872.2 +45.2（ +1.2%）
6位 <6473> ジェイテクト 1848 +19.5（ +1.1%）
7位 <7012> 川重 13849.5 +129.5（ +0.9%）
8位 <4689> ラインヤフー 396 +3.7（ +0.9%）
9位 <9201> ＪＡＬ 2999 +23.0（ +0.8%）
10位 <5333> ガイシ 3854.7 +28.7（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 8180 -211（ -2.5%）
2位 <6503> 三菱電 4889 -111（ -2.2%）
3位 <7974> 任天堂 9987 -93（ -0.9%）
4位 <8031> 三井物 5111.1 -35.9（ -0.7%）
5位 <4005> 住友化 503 -3.5（ -0.7%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3415.1 -21.9（ -0.6%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1310 -8.0（ -0.6%）
8位 <4506> 住友ファーマ 2163 -10.5（ -0.5%）
9位 <9107> 川崎汽 2300 -6.0（ -0.3%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 590.6 -1.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース