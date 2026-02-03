　2月3日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は132銘柄、下落は97銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが37銘柄、値下がりは23銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は260円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3323>　レカム　　　　　　　138　　+23（ +20.0%）
2位 <3512>　フエルト　　　　　 1028　 +150（ +17.1%）
3位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　 1149　 +150（ +15.0%）
4位 <7901>　マツモト　　　　　 1728　 +205（ +13.5%）
5位 <8920>　東祥　　　　　　　　852　　+96（ +12.7%）
6位 <3840>　パス　　　　　　　 67.7　 +6.7（ +11.0%）
7位 <3941>　レンゴー　　　　　 1500 +133.5（　+9.8%）
8位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　623.6　+53.6（　+9.4%）
9位 <4593>　ヘリオス　　　　　　403　　+30（　+8.0%）
10位 <6471>　日精工　　　　　 1185.5　+77.5（　+7.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7991>　マミヤＯＰ　　　　 1550　 -163（　-9.5%）
2位 <5244>　ｊｉｇ．ｊｐ　　　　212　　-18（　-7.8%）
3位 <2488>　ＪＴＰ　　　　　　 1240　　-62（　-4.8%）
4位 <6223>　西部技研　　　　　 1716　　-77（　-4.3%）
5位 <4772>　ＳＭＥＪ　　　　　101.5　 -4.5（　-4.2%）
6位 <6050>　イーガーディ　　　 1626　　-66（　-3.9%）
7位 <6495>　宮入バ　　　　　　184.3　 -6.7（　-3.5%）
8位 <4571>　ＮＡＮＯＨＤ　　　133.2　 -4.8（　-3.5%）
9位 <7318>　セレンＨＤ　　　　 1030　　-35（　-3.3%）
10位 <6644>　大崎電　　　　　　 1220　　-41（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　 1185.5　+77.5（　+7.0%）
2位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　384　+13.1（　+3.5%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　　 8940　 +191（　+2.2%）
4位 <6841>　横河電　　　　　　 5532　 +100（　+1.8%）
5位 <4043>　トクヤマ　　　　 3872.2　+45.2（　+1.2%）
6位 <6473>　ジェイテクト　　　 1848　+19.5（　+1.1%）
7位 <7012>　川重　　　　　　13849.5 +129.5（　+0.9%）
8位 <4689>　ラインヤフー　　　　396　 +3.7（　+0.9%）
9位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 2999　+23.0（　+0.8%）
10位 <5333>　ガイシ　　　　　 3854.7　+28.7（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　　 8180　 -211（　-2.5%）
2位 <6503>　三菱電　　　　　　 4889　 -111（　-2.2%）
3位 <7974>　任天堂　　　　　　 9987　　-93（　-0.9%）
4位 <8031>　三井物　　　　　 5111.1　-35.9（　-0.7%）
5位 <4005>　住友化　　　　　　　503　 -3.5（　-0.7%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 3415.1　-21.9（　-0.6%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1310　 -8.0（　-0.6%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　　 2163　-10.5（　-0.5%）
9位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2300　 -6.0（　-0.3%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　590.6　 -1.5（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

