2月7日（土）13:30〜15:40（※最大10分延長）にて、日本テレビ系全国ネット（28局）で、明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ第1節「FC東京×鹿島アントラーズ」を生中継。中継番組の出演者が決定！

解説は、1993年Jリーグ開幕戦の出場メンバーでもある北澤豪氏と、Jリーグで500試合以上に出場した柿谷曜一朗氏が担当。

副音声では、「今年の推し選手みつけた！Jリーグデータ＆プロフィールクイズ」を実施。Jリーグ初心者に向け、サッカー好き声優として知られる吉永拓斗が、データの専門家やサッカーを長年取材してきた記者とともにサッカー中継を盛り上げる。副音声の模様は、YouTube「日テレスポーツ」チャンネルでライブ配信予定。

＜放送概要＞

放送日時：2026年2月7日（土）13:30〜15:40 ※最大10分延長

放送エリア：日本テレビ系全国ネット（28局）

◆主音声

ゲスト：森保一監督（SAMURAI BLUE）

解説：北澤豪（元日本代表MF） 柿谷曜一朗（元日本代表FW）

実況：山本紘之（日本テレビアナウンサー）

リポート：ラルフ鈴木（日本テレビアナウンサー）

◆副音声

ゲスト：吉永拓斗（劇団ひまわり）

ゲスト解説：滝川有伸（データスタジアム データアナリスト）※前半のみ

ゲスト解説：井上信太郎（FOOTBALL ZONE編集長）※後半のみ

進行：伊藤遼（日本テレビアナウンサー）

＜配信概要＞

配信：YouTube「日テレスポーツ」チャンネル 副音声放送席の模様をライブ配信（試合は見られません）

配信日時：2026年2月7日（土）12:40頃〜13:15頃 試合前練習ライブ配信 / 13:30頃〜15:40頃 副音声放送席ライブ配信