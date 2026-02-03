橋本愛、レディー・ガガ公演での“個性的”ファッション公開しファン歓喜…過去にもライブ参戦“ヘソ出しコーデ”が話題に

女優の橋本愛が3年4カ月ぶりに来日したレディー・ガガのライブに参戦した際の個性派ファッションを公開し、ファンから歓声があがっている。

2月1日までに更新したInstagramで橋本は《@ladygagaのライブ、本当に最高だった。》とレディー・ガガのライブを鑑賞したと書き出し、こう続けた。

《音楽はもちろん、世界の痛みについて、安全を脅かされている人々についての思いを直接聞けて、本当に胸が震えた。私たちは共にあるということを感じられて、すごく安心した。勇気を持って声を上げてくれて、本当にありがとう。》とつづり、同様の内容の英文も記した。

話題になっているのは、Instagramで披露したライブ参戦時の個性的なモノトーンファッションだ。

襟と袖口に繊細な白のレースが飾られた黒のワンピースに黒タイツ姿で、リムレスの眼鏡をかけている。さらに、控えめなヘッドドレスに不思議な形の黒革の手袋というクラシカルで個性的なファッションのオフショットを披露した。

橋本のファッションセンスにはコメント欄にファンからは

《ほんとにファッションセンスありまくりです！》

《愛さんの参戦のファッションとてもカッコ良くて美しいばかりです》

《お洋服もアクセサリーも素敵すぎる…》

などと称賛の声が相次いでいる。

芸能記者が言う。

「橋本さんはファッション誌などでのモデルの仕事も数多くこなしてきました。ファッション大好きな女優としても知られており、いろんなジャンルの服を見事に着こなし、海外アーティストのライブにもよく参戦しています。昨年9月には『SUMMER SONIC 2025』に参戦し、Instagramでは米国のシンガーソングライター、アリシア・キーズやカミラ・カベロ、韓国の4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のアカウントにメンションしながら、《拝めました。最高でした。最高の夏でした!!！夏〜まだ終わらないで〜〜》と感動を伝えていました」

また、昨年8月には緊急来日公演をした米国のシンガーソングライター、ビリー・アイリッシュのライブに妹と参戦。その際にInstagramに公開していた参戦時のファッションも話題になったことがある。

「肩と上腕が丸出しの黒のベアトップにジーンズの“ヘソ出しコーデ”が話題となっていました。フォロワーからは《かっこよすぎる》《ほんと最高に素敵なスタイリングです》などとこのときも橋本さんのファッションセンスを称賛する声が相次いでいました」（同前）

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、横浜流星演じる主人公、蔦屋重三郎の妻・てい役を好演し、注目を浴びた橋本。演技はもちろんのこと、ファッションにもますます注目が集まりそうだ。