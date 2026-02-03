アソビシステムとミダスキャピタルが“推し活AXカンパニー”アソビダスを設立 CANDY TUNE・村川緋杏「ワールドツアーに挑戦できるようなアイドルに」
アソビシステムとミダスキャピタルが共同で設立した新会社「アソビダス」の設立記者発表会が3日に開催され、アソビダス代表取締役の田村光紀氏、アソビシステム代表取締役の中川悠介氏、ミダスキャピタル代表パートナーの吉村英毅氏が登壇した。ゲストとして、アソビシステム所属のCANDY TUNEと、伊勢ヶ濱部屋の伊勢ヶ濱春雄親方（元横綱・照ノ富士）も登場した。
【集合ショット】今日もカラフル！なCANDY TUNE＆伊勢ヶ濱春雄親方
アソビダスは、アソビシステムがエンターテイメントの現場で培ってきたクリエイティビティや現場力と、ミダスキャピタルが有するテクノロジー、経営力、M＆A推進力を融合させた“推し活AXカンパニー”。ポップカルチャーからスポーツ、伝統文化、地方創生など、ファンビジネスが存在する幅広い領域へ、共通IDやオンラインくじ、オンライン特典会機能を持つ推し活プラットフォームなどを提供する。伝統文化とデジタル技術のかけ合わせとして、大相撲・伊勢ケ濱部屋への支援も開始している。
発表会では、各社の代表によって新会社設立の背景や事業戦略が説明された。アソビシステム代表取締役の中川悠介氏は、「僕たちだけではできない成長ができると思う。よりアーティストが世界に出ていきやすくなるような支援をしていきたい」とコメントした。
ゲストとして登場したCANDY TUNEからは、メンバーの小川奈々子が「オンライン特典会は遠方の方とつながれてうれしいですし、オンラインくじはファンの方との大切なコミュニケーションの場になっています」とコメント。すでにその効果を実感している様子を見せた。
さらに、村川緋杏は「世界中のみなさんと推し活を楽しめる環境づくりをして、ゆくゆくはワールドツアーに挑戦できるようなアイドルになりたいです！」と意欲を見せた。
CANDY TUNEは、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生したグループで、個性豊かな7人のメンバーで構成。昨年はNHK紅白歌合戦にも初出場を果たした。
