ＤｅＮＡと高知県の酒蔵・酔鯨酒造がコラボレーションした日本酒「横浜ＤｅＮＡベイスターズ 酔鯨 純米吟醸 ＷＨＡＬＥ ＳＴＡＲ」がこのほど、全国発売された。

同商品は、酔鯨酒造がＤｅＮＡとスポンサー契約を締結したことを機に開発されたもの。商品名の「ＷＨＡＬＥ ＳＴＡＲ」は、球団のルーツである「大洋ホエールズ」に由来する“鯨（ＷＨＡＬＥ）”と、チーム名の象徴でもある“ＳＴＡＲ”を組み合わせ、「大きく飛躍し、輝き続けてほしい」という願いが込められている。

ＤｅＮＡは１９５０年創設、前身の大洋ホエールズから続く歴史を持ち、世代を超えてファンに愛されてきた。一方の酔鯨酒造も「世界の食卓に酔鯨を」を掲げ、伝統を守りながら挑戦を続ける酒蔵として知られる。勝利を目指して挑戦を続けるチームの姿勢と、世界に向けて挑戦する酒蔵の思いが重なり、今回のコラボ商品が誕生した。

味わいは、穏やかな吟醸香とうまみ、酸味をバランスよく引き出したキレのある純米吟醸酒。幅広い和食と相性が良く、特に脂ののった刺し身との組み合わせがおすすめという。試合の勝利を願う祝杯はもちろん、記憶に残る一杯としても楽しめる仕上がりだ。

商品は１８００ml（税込み３８５０円）、７２０ml（同１９２５円）、３００ml（同８５０円）の３種類。精米歩合５０％、アルコール度数は１６度。全国の酔鯨取り扱い酒販店で販売される。

酔鯨酒造は「本商品を通じて、野球ファンの皆さまに、そしてこれから日本酒と出会う新しい世代の皆さまに『心が震える一杯』、『記憶に残る乾杯』をお届けしてまいります。この一本が試合の勝利の祝杯となり、人生の大切な一コマを彩る存在となることを、私たちは心より願っています」としている。