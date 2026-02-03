名古屋市西区の老舗「大滝」で多くの人を魅了しているのが、こだわりのちゃんこ鍋です。料理人歴50年の大将が仕立てる一杯は、旬の具材と黄金色のスープが織りなす奥深い味わいです。

■こだわりのちゃんこ鍋の魅力



創業30年の老舗「大滝」。平日の夜でもほぼ満席という人気店の看板メニューが「松ちゃんこ」（1人前4600円）です。



客：

「とてもおいしい」

別の客：

「彩りがすごく綺麗。優しくて、奥深い」

多くの客を唸らせるちゃんこ鍋には、今が旬の甘みの強い大根、豊かな香りの青森県産のごぼう、岐阜県産の肉厚なしいたけなどを使用。その日の朝に市場などで仕入れた具材を加えます。



大将：

「季節によって、野菜の味も変わってきますから、入れる材料も少しずつ変えています」

口の中でとろける松阪牛に、あっさりとした上品な味わいの豚肉と鶏肉も加わり、具材は全部で24種類です。

■具材の魅力を引き出す“黄金色のスープ”



注目は、黄金色のスープ。国産の鶏ガラと昆布を低温でじっくり5時間煮込み、奥深くて優しい旨味が具材本来の味を引き立てます。

リポート：

「つゆ自体はあっさりしていますが、非常にコクがあって、奥深い味わいです」



透き通った黄金色のスープの配合は、大将だけが知る企業秘密。



松阪牛は、黄金色のスープにくぐらせ、特製のスパイス塩でいただきます。

リポート：

「味がしっかりとしたお肉も、このおつゆとよく合います」



最後は、卵でとじた「雑炊」（1人前900円）で締めるのが定番。

旬の食材と黄金色のスープが織りなす味わいが、多くの人を惹きつけています。



2026年1月21日放送