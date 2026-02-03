回転寿司チェーン「くら寿司」にて「本ズワイガニ二種盛り」や「丸ズワイガニ二種盛り」「活〆ゆず寒ぶり」などが登場する「極上かにと寒ぶり」フェアを期間限定で開催。

また、KURA ROYALの新メニューとして「こだわり抜いたTHEフォンダン」も同日より期間・数量限定で販売されます☆

くら寿司「極上かにと寒ぶり」フェア

フェア開始日：2026年2月6日（金）〜

販売店舗：全国のくら寿司店舗

※店舗により価格は異なります

※一部メニューは予定数量に達し次第、販売終了となります

くら寿司で使用されている、水揚げ後、すぐに茹でるなど特別な加工が施された、カニ本来の味わいが堪能できる「本ズワイガニ」や「丸ズワイガニ」

そんなズワイガニと、今が旬の寒ブリを使用した「極上かにと寒ぶり」フェアが数量・期間限定で開催されます。

そのほか、同日より“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランド「KURA ROYAL」から、バレンタインの時期にぴったりの新作スイーツ「こだわり抜いたTHEフォンダン」が登場。

豪華なカニと旬の寒ブリ、濃厚なスイーツが食べられる特別なフェアメニューを紹介していきます☆

本ズワイガニ二種盛り

価格：380円

販売期間：2026年2月6日（金）〜2月15日（日）

内容：本ズワイガニ開き・本ズワイガニかに身

持帰り：不可

食べ応えのある開き、ふわふわ食感のかに身を盛り合わせた「本ズワイガニ二種盛り」

2種の味わいを一皿で食べ比べができ、“カニの王様”といわれる、本ズワイガニならではの上質で濃厚な味わいを贅沢に楽しめます。

丸ズワイガニ二種盛り

価格：380円

販売期間：2026年2月6日（金）〜2月15日（日）

内容：丸ズワイガニ棒肉・丸ズワイガニ爪下

ぎゅっと詰まった旨みと甘み、豊かな香りが特徴の「丸ズワイガニ二種盛り」

棒肉と1尾からわずか2本しか取れない爪下が使用されています。

カンジャンケジャン

価格：200円

販売期間：2026年2月6日（金）〜2月15日（日）

ぷちぷち食感のとびこがアクセントになった、韓国の定番料理をお寿司にアレンジした「カンジャンケジャン」

上質な甘みと濃厚な旨み、口の中で溶けていくような食感を楽しめる生の本ズワイガニのかに身を使用し、ヤンニョンジャンなどを使用した特製のタレに漬け込むことで、カニの旨みが引き立ちます。

かにクリームコロッケ

価格：250円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月5日（木）

注文が入ってから揚げることで、できたてのサクサク食感と、とろっとクリーミーな舌触りを楽しめる「かにクリームコロッケ」

クリームに使用している玉ねぎは、最初に炒めることで甘みを出し、バターなどを加えることで、濃厚なカニの風味とともにコクを堪能できるサイドメニューです。

活〆ゆず寒ぶり

価格：270円

販売期間：2026年2月6日（金）〜2月15日（日）

持帰り：不可

脂乗りの良い大型ブリを厳選した「活〆ゆず寒ぶり」

柚子由来の成分を混ぜた餌でブリを飼育することで、たっぷり脂が乗りながらも、柚子のさっぱりとした風味が口の中に広がります。

ほのかに柚子が香る身は、生魚が苦手な方にも食べやすい一品です。

【岩手県産】サクラマス

価格：270円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月1日（日）

サクラマスの旨みと上品な脂乗り、とろけるような食感が楽しめる「【岩手県産】サクラマス」が新登場。

泉澤水産のサクラマスは、天然資源保全のために、代替えタンパクの割合を増やし魚粉の割合を低くしたエサが使用されています。

また、海底環境を定期的にモニタリングするなど、持続可能な方法で養殖されたもので、環境と社会への影響を最小限にした責任ある養殖の水産物であることを示す国際規格「ASC認証」を、サクラマスの海面養殖としては世界で初めて取得。

そのサクラマスの中でも脂乗りの良い大型サイズを厳選しており、熟成を行うことで旨みを最大限に引き出し、自社セントラルキッチンで丁寧にスライスしたものが店舗で提供されます。

天然くえ（一貫）

価格：300円

販売期間：2026年2月6日（金）〜2月15日（日）

幻の高級魚として知られる“天然クエ”の中でも希少性が高い大型サイズを厳選した「天然くえ（一貫）」

天然の大型サイズならではの、肉厚で食べ応えのある締まった身や、上品な脂の旨みが特徴で、くら寿司独自の熟成加工を施し、その旨みを最大限に引き出しています。

炙り大切り甘鯛（一貫）

価格：200円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月1日（日）

「炙り大切り甘鯛（一貫）」に使用されている甘鯛は今が旬で、高級な白身魚。

身は柔らかく、淡白ながらも上品な甘みと旨みがあるのが特徴で、独自の熟成加工を施すことで、凝縮された旨みが堪能できます。

皮目を炙ることで香ばしい風味も楽しめるメニューです。

【讃岐】濃厚味噌うどん(つけ麺)

価格：580円

販売期間：2月6日（金）〜3月5日（木）

持帰り：不可

力強い食感と、しっかりとしたのどごしが特徴の「【讃岐】濃厚味噌うどん(つけ麺)」

こだわりの“讃岐うどん”は、生地の熟成をしっかり行うことで、伸びにくく、コシのある極太麺に仕上げられています。

背脂のコクが効いた濃厚味噌の温かいつけダレが麺にしっかり絡み、2枚のチャーシューと味玉とともにガツンとした旨さを堪能できる、食べ応え抜群のつけうどんです。

お好みでおろしにんにくを入れることで、味変も楽しめます。

濃厚えびクリーム茶碗蒸し

価格：430円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月5日（木）

持帰り：不可

えびクリームソースに、細かく砕いた甘えびの頭を原料に使用し、完熟トマト、北海道産生クリーム、牛乳などをブレンドした「濃厚えびクリーム茶碗蒸し」

エビの風味が香る、コクがあり深みのあるソースになっています。

出汁の味わいが楽しめる特製茶碗蒸しにも、えびクリームソースにも相性の良い、ボイルされたエビとパセリをトッピングすることで、全体が調和するよう仕上げられています。

天然ふぐしゃぶ(くら出汁セット)

価格：480円

販売期間：2026年2月6日（金）〜2月15日（日）

持帰り：不可

毎朝各店舗で、昆布や鰹など7種の素材からとっているこだわりの「くら出汁」を使用した「天然ふぐしゃぶ(くら出汁セット)」

熟成し旨みを最大限に引き出した、国産天然マフグを加熱(しゃぶしゃぶ)することで、風味豊かな出汁の香りと、フグのふっくらとした食感を楽しめます。

また、もみじおろしとポン酢でさっぱりと味わうことができます。

さらに追加で楽しみたい方には「追いふぐ」（330円〜）もおすすめです。

KURA ROYAL「こだわり抜いたTHEフォンダン」

価格：450円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月5日（木）

持帰り：不可

※各店舗1日数量限定

※「グローバル旗艦店原宿」では販売されません

トッピング：フォンダンショコラ、チョコレートシロップ、マダガスカルバニラアイス、ホイップ、カシューナッツ飴炊き

厳選された素材を贅沢に使用した、こだわりのオリジナルスイーツブランド「KURA ROYAL」からは、中からとろりと流れ出る、こだわりの濃厚フォンダンショコラが新登場。

生地には、コクや香ばしさがあり、酸味、苦味、渋味のバランスが良いガーナ産のカカオが使用されています。

フォンダンショコラからあふれ出るガナッシュには、スイートチョコレートを使用。

さらに店舗でチョコレートシロップを入れ込み温めることで、よりしっかりとチョコレートが流れ出るようにすることにこだわっています。

温かいチョコレートとひんやりバニラアイスの“あつひや”の組み合わせと、飴掛けのカシューナッツで食感の変化を楽しめるスイーツです。

豪華なカニと旬の寒ブリ、濃厚なスイーツが食べられる期間限定フェア。

くら寿司にて2026年2月6日より開催される「極上かにと寒ぶり」フェアの紹介でした☆

