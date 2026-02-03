CANDY TUNE村川緋杏、目標はワールドツアー「世界中のみなさんと推し活を楽しめるような環境作りをして」新会社「株式会社アソビダス」設立記者発表会登壇
【モデルプレス＝2026/02/03】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）が3日、新会社「株式会社アソビダス」設立記者発表会に元横綱・伊勢ヶ濱春雄親方とともに出席。今後の目標を明かした。
【写真】話題のカワラボアイドル、元横綱とイベント出席
アソビシステム株式会社と株式会社ミダスキャピタルが“推し活”領域におけるプラットフォーム事業を展開する新会社「株式会社アソビダス」を設立。本会社のサービスをファンとの“推し活”における繋がりで利用しているCANDY TUNEが登壇し、福山梨乃の「みなさんこんにちは！CANDY TUNEです」という掛け声で「よろしくお願いします！」と7人で元気に挨拶した。「第76回NHK紅白歌合戦」でも披露した「倍倍FIGHT！」の反響を聞かれると福山は「SNSを通じて日本だけでなく海外の方からもたくさんのリアクションをいただいております。私たちの曲で世界のみなさんと繋がれていて、その熱量を肌で毎日感じております」と笑顔を見せた。
アソビダスが提供するサービスの1つであるオンライン特典会について小川奈々子は「遠方の方とも繋がれるのでとても嬉しいですし、ファンの方がとても喜んでくれる大切なコミュニケーションの場になっています」と話した。今後サービスを利用してどのような挑戦をしていきたいかという質問に村川緋杏は「私たちはKAWAII文化を世界に届けることが目標です」と回答。「アソビダスのみなさまのお力をお借りいたしまして、世界中のみなさんの言葉や距離も超えていって、世界中のみなさんと推し活を楽しめるような環境作りをして、ゆくゆくは私たちもワールドツアーに挑戦できるような、そんなアイドルになりたいです」と語った。最後には立花琴未が「これからもアソビダスのみなさんとご一緒しながら、世界中にハッピーを届けていきたいと思っています」と意気込んだ。
株式会社アソビダスは現在、CANDY TUNEらアーティスト向けのオンラインくじや特典会機能を持つプラットフォームの提供、大相撲・伊勢ケ濱部屋との協業を開始。株式会社アソビダス 代表取締役 田村光紀氏は多角的なデータをAIで解析することで転売目的でのチケット当選を排除し、「本当にその体験を熱望してる熱量の高いファンに優先的に権利を付与する健全なエンターテイメント環境を実現します」と宣言。さらに「サービス間の連携により、チケット抽選で外れたファンへ別サービスの限定特典を付与するといった、ファンの熱気を逃さないパーソナライズ体験を提供します」と、熱量が高いファンが損をしない仕組みを取り入れることを話した。（modelpress編集部）
◆CANDY TUNE、オンライン特典会は「大切なコミュニケーションの場」
◆熱量が高いファンが損をしない仕組み
