辻ちゃん長女・希空（のあ）「最近全然メイクしてない」ナチュラル自撮りに注目集まる「すっぴん？」「お母さんにそっくり」
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が2月2日、自身のInstagramを更新。ナチュラルな自撮りを公開し、注目が集まっている。
【写真】18歳辻ちゃん長女「遺伝子強すぎる」すっぴん風のナチュラル自撮り
希空は「最近全然メイクしてない」とコメントし、自撮りを公開。髪の毛を無造作に束ね、頬に手を当てるポーズをしており、すっぴんのようなナチュラルな姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「天使」「すっぴん？」「肌すごく綺麗」「お母さんにそっくり」「メイクしててもしてなくても可愛い」「遺伝子強すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
