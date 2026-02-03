アップルが縦折りタイプの「iPhone Flip（仮称）」を検討していると報じられています。

↑横折りの次はクラムシェル型（縦折り）に変わる？

米メディアのブルームバーグによれば、iPhone Flipは折りたたんだときにほぼ正方形となる「クラムシェル型」のデザインになるとのこと。同様の縦折りスマートフォンには、Samsungの「Galaxy Z Flip」やモトローラの「motorola razr」などがあります。

アップルは2026年に横折りタイプの「折りたたみiPhone」を発売する見通し。本体を開くと7.7インチの大型内部ディスプレイが現れ、動画視聴やゲームプレイ、マルチタスク機能に最適なデザインとなります。

一方、縦折りiPhoneは「携帯性」や「ポケットへの収まりやすさ」を重視したものになるはずです。

ブルームバーグのマーク・ガーマン記者は「最初の横折りiPhoneが成功してこのカテゴリーへの需要が高まり、従来のiPhoneと同様にユーザーはいずれ『別の形状やサイズ』をほしがるようになる」と見込んでいます。

なお、縦折りiPhoneについて「市場に出る保証はまだ全然ない」とも付け加えています。

ようやく折りたたみ形状へと進化するであろうiPhone。その延長線上で縦折りタイプにも変形するのかどうか注目です。

Source: MacRumors

