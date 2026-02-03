aespaウィンター、海辺で抜群スタイル披露「女神級の美しさ」「オーラが半端ない」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が2月3日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」露出コーデで抜群プロポーション披露
ウィンターは、バルコニーや海辺でホルターネックのブラウンドットワンピースを着こなしたオフショットを公開。ほっそりした二の腕や美しい脚をのぞかせ抜群のスタイルを披露した。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎる」「女神級の美しさ」「オーラが半端ない」「圧倒的な透明感」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」露出コーデで抜群プロポーション披露
◆ウィンター、海辺で抜群スタイル披露
ウィンターは、バルコニーや海辺でホルターネックのブラウンドットワンピースを着こなしたオフショットを公開。ほっそりした二の腕や美しい脚をのぞかせ抜群のスタイルを披露した。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル良すぎる」「女神級の美しさ」「オーラが半端ない」「圧倒的な透明感」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】