安藤優子「何故かテーブルが茶系」手料理5品並ぶ食卓公開「美味しいものばかりの証拠」「カリフラワーの唐揚げヘルシー」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】キャスターの安藤優子が2月3日、自身のInstagramを更新。手料理が並んだ食卓の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】67歳キャスター「何故かテーブルが茶系」手料理ズラリのリアルな食卓
安藤は「昨日は何故かテーブルが茶系（笑）」と食卓の写真を公開。「前菜のサーモンと長芋は、オット作」と夫との共作であることに触れつつ、納豆を詰めて焼いた「三角お揚げ」や豚バラ肉の甘酢和えなど、彩り豊かながらも茶色が主役となったメニューを紹介している。
なかでも「カリフラワーの唐揚げ」については、ニンニクや生姜で下味をつけて揚げ焼きにしたことを説明。「カリフラワーと言われなければ…鶏肉！？ってなりますが（笑）カリフラワーの食べ方としてはかなりイケてると思います」と、その仕上がりを綴っている。
この投稿に、ファンからは「旦那さんも料理上手で羨ましいです」「カリフラワーの唐揚げヘルシーで良いですね」「茶色いテーブルは美味しいものばかりの証拠」「器のセンスが素敵で憧れます」「お揚げに納豆、真似したくなるアイデアです」「いつも丁寧な食卓で癒されます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、こだわりの手料理5品を公開
◆安藤優子の投稿に反響
