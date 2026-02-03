AKB48メンバー、新ヘアカラーに絶賛の声「大人っぽい」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2026/02/03】AKB48の平田侑希が2月2日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを披露し、注目を集めている。
◆平田侑希、ヘアカラーをチェンジ
平田は「髪色お気に入り」とつづり、新しいヘアカラーの姿を3枚投稿。艶のある髪色が際立つ黒のトップスに身を包み、カメラを見つめる柔らかな表情を披露している。
また、ストーリーズでは今回のヘアカラーについて「髪色はブリーチなしのダブルカラーで、トーンは下げないで黄味だけ無くしたいとお願いしています」「毎回完璧に仕上げてくださいます」と満足そうに続けている。
◆平田侑希の投稿に反響
この投稿には「雰囲気が変わる」「とても似合っている」「大人っぽい」「髪色が綺麗」「見惚れる」「上品で魅力的」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
