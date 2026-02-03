女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が２日、都内で「株式会社アソビダス」設立記者発表会に登壇した。

「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」らが所属するアソビシステム株式会社とテクノロジーやＭ＆Ａを手がける株式会社ミダスキャピタルが、推し活市場のＡＸを推進する新会社「株式会社アソビダス」を共同設立。ファンの熱量を正しく還元するプラットフォームを構築し、チケットの転売などでファンの見えない機会損失をなくすことを狙いとしている。

グループとしては同社のサービスであるオンライン特典会やデジタルくじを活用中。小川奈々子は「オンライン特典会は、遠方の方とつながれるのでうれしいですし、オンラインくじはファンの方が喜んでくれる大切なコミュニケーションの場になっている」と手応えを実感していた。

今後に向けて、村川緋杏は「私たちはかわいい文化を世界へ届けることが目標。アソビダスのお力をお借りして、言葉や距離を越えて世界の皆さんと推し活楽しめるような環境作りをしてゆくゆくはワールドツアーに挑戦できるようなアイドルになりたい」と力を込めた。