ºÌÉ÷ºéÆà¡¢£³·î¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ÖÃæ³Ø°ÊÍè¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¥·¥¹¥¿¡¼»Ñ¡õ¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤ÇÆ¦¤Þ¤ÅÐ¾ì
¡¡¸µÊõÄÍ¤ÎÀãÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎºÌÉ÷ºéÆà¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¿åÅ·µÜ¤ÎÀáÊ¬º×¤ÇÆ¦¤Þ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÌÉ÷¤Ï£³·î¤ËÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¡ÖÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¤ò¡Á¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥È¡Á¡×¤Ë¿¹¸øÈþ»Ò¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¡£±é¤¸¤ëÌò¤Î°áÁõ¤Ë¤Á¤Ê¤ß½¤Æ»Éþ»Ñ¡¢¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Æ¦¤Þ¤¤¬¡¢Á´¿È±¿Æ°¤À¤Ã¤¿¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£ºßÃÄÃæ¤Ï¼«Í³¤ËÆ¦¤Þ¤¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢·à¾ì¤Ê¤É¤ÇÆ¦¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤¯¤ë¤ó¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÃÖ¤¯´¶¤¸¤ÎÆ¦¤Þ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Ë²Î·àÃÄ¤òÂ´¶È¤·¤¿ºÌÉ÷¤Ï¡¢ÂàÃÄ¸å½é¤á¤Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£¿¹¤«¤é¤Ï¡Ö²Î¡¢´°¤Ú¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤¬¡£ºÌÉ÷¤Ï¡ÖºòÆü½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¿¹¤¬¡ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡££³·î¤ÎÉñÂæ¤ÏÂÎÎÏ¾¡Éé¡£Á´Á³¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤âÈäÏª¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø°ÊÍè¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£