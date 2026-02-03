5月放送予定のNHKドラマ「ムショラン三ツ星」に小池栄子（45）が主演すると発表された。元イタリアンシェフが刑務所の管理栄養士として働く異色ドラマに小池は「人が食事をする尊さが伝われば良いな」と抱負を語った。放送記者が話す。

「NHKでの主演は12年前のBS以来ですが、制作担当者は『既成概念を打ち砕く主人公を巧みに演じている』と熱のある小池の演技に手応えを感じている」



ネトフリの「地面師たち」出演でも話題を呼んだ

イエローキャブ軍団としてデビュー

東京・下北沢でパチンコ店を経営する家で育った小池。高校2年の時、巨乳軍団を率いる「イエローキャブ」の野田義治社長にスカウトされグラビアデビュー。「宇宙一のメロンパイ」のキャッチで人気を博した。

「元々本人はGカップがコンプレックスだったが、売りにすればいいと割り切った」（グラビア誌編集者）

小池は「M-1」の司会などバラエティに進出。多才な一面がテレビで開花。

「頭の回転が速く喋りもシッカリ。人に媚びない性格で松本人志や太田光から可愛がられた」（別の放送記者）

04年、デビュー7年目の小池に思わぬ事態が。

「経営上のトラブルで事務所が分裂。グラビアを続けることに不満を持つ小池は、女優業に進むため野田と袂を分かった」（芸能記者）

「胸ではなく演技で評価されたい」

グラビアを封印した小池はキャラを磨くため作家の村上龍と政治・経済番組を担当して好感度を上げる一方で、映画「接吻」で殺人犯に恋心を持つ女性役を好演。12年には「八日目の蝉」で日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞。演技派女優としての地位を築いた。

「グラドルは女優で大成しないというジンクスを打ち破り、よく通る声と滑舌の良さはいまの女優の中では抜けた存在」（映画関係者）

ドラマ、映画、CMにも出演。「胸ではなく、演技で評価されたい」という目標を達成。名実ともにトップ女優の仲間入りを果たした。私生活では07年にプロレスラー・坂田亘（52）と5年の交際を経て26歳で結婚。翌年、披露宴も開いた。

「レスラーを引退した坂田が始めた飲食店が倒産しても一家の大黒柱として支え、現在の個人事務所の社長に夫を就任させた。夫への愚痴はリップサービス。夫は大事な存在と語り夫婦仲の良さで世間の雑音を封じた」（女性誌記者）

大河ドラマで見せた“存在感”

三谷幸喜作品でも欠かせない存在の小池。22年の大河「鎌倉殿の13人」では北条政子役で存在感を放ちNHKからの信頼は厚い。

「朝ドラ、大河に続きNHKは夜のドラマ枠に社会派コメディの充実を図っている。コメディエンヌの才もある小池の今回の起用はまさに適役です」（放送関係者）

堂々と胸を張った演技を披露し続けている。

