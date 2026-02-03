¡Ú Def Tech¡¦Micro ¡ÛÀ¾µÜÍ¤µ³ÍÆµ¿¼Ô¡¡20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎàÉðÆ»´Û¸ø±éÃæ»ßá¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡ÚÁ´Ê¸¡Û¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá
´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖDef Tech¡×¤ÎMicro¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¾µÜÍ¤µ³ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤¬¡¢´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Def Tech¡¦Micro ¡ÛÀ¾µÜÍ¤µ³ÍÆµ¿¼Ô¡¡20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎàÉðÆ»´Û¸ø±éÃæ»ßá¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡ÚÁ´Ê¸¡Û¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá
¡Á°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Á
Micro (Def Tech) ÂáÊáÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÆü¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMicro (Def Tech)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ø¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤êÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖDef Tech 20th Anniv. Grand Final at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò2VOX
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤Ë ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ä£å£æ£Ô£å£ã£è¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£Í£é£ã£ò£ï¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¾µÜÍ¤µ³¡Ê¤Ë¤·¤ß¤ä¡¦¤æ¤¦¤¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£µ¡Ë¤Ç¤¹¡£
À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢´¥ÁçÂçËã¿ô¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤Ç¡¢À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é´¥ÁçÂçËã¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËãÌô¼èÄùÉô¤Ï¡¢À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËãÌô¼èÄùÉô¤ÏÀ¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂçËã¤ÎÆþ¼êÀè¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
関連情報
