¡¡¿å»ºÄ£¤Ï3Æü¡¢¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Î2026Ç¯µù´ü¡Ê4·î¡Á27Ç¯3·î¡Ë¤Îµù³ÍÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»°¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Î¤¦¤ÁºÇÂç¤È¤Ê¤ë6Ëü8400¥È¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë»ÃÄê°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£25Ç¯µù´ü¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÏÈ¤Ï2Ëü7600¥È¥ó¤Ç¡¢Ìó2.5ÇÜ¤ÎÂçÉý³ÈÂç¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡4Æü¤Ë³«¤¯µù¶È´Ø·¸¼Ô¤é¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë¿³µÄ²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¾®·¿Á¥¤Ë¤è¤ëµù¤Ë¤Ï1Ëü5Àé¥È¥ó¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏÀÄ¿¹¸©¤ä´ä¼ê¸©¤Î²¤ÇËµù¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ëµù¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÏÈ¤Î¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Çµù¶È¼Ô¤Î´Ö¤ËÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢26Ç¯µù´ü¤Î¾®·¿Á¥ÏÈ¤ÏÈ¾´ü¤ËÊ¬¤±¤ÆÀßÄê¡£µù¶È¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·È¤äÄ´À°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£