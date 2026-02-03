2月23日に2ndフルアルバム「REVIVE+」をリリースするK-POPグループ、IVE。その中でも凛とした存在感を放つ、日本人メンバー・レイが今日、2月3日に22歳の誕生日を迎えた。

2021年のデビューから4周年。今や世界的な人気スターへと上り詰めた彼女だが、韓国で「キム・レイ」というあだ名がつくほど親しまれている理由は、単に「韓国語が堪能だから」というだけではない。レイがこれまで歩んできた道のり、そして人々を惹きつけてやまない魅力の本質はどこにあるのか。



2024年10月、スワロフスキーのイベントに出席したIVEのレイ ©Sipa USA／時事通信フォト

15歳で韓国へ→K-POPスターとなった名古屋の少女・レイ

「韓国人と間違うほど韓国語が上手い」。

そんな賞賛の意味を込めて、韓国人のメンバーやファンから“キム・レイ”というあだ名で呼ばれる日本人アーティストがいる。本名は直井怜（なおい・れい）。生まれ育った名古屋を離れ、K-POPアーティストになるべく15歳の若さで韓国へ渡った。最初は友達ができず、孤独のあまり毎日のように家族に電話をして、泣いていた時期もあったという。

その苦労が実り、2021年12月にガールズグループ「IVE」のメンバーとして華々しいデビューを飾る。今や韓国のバラエティ番組、そしてアパレルやコスメブランドのアンバサダーや雑誌のモデルなどファッション業界のミューズとしても引く手数多。「アイドルグループの一メンバー」「日本人タレント」という枠を超えた愛され方をしている。

ヒット曲を連発する「完成型アイドル」IVEとは？

レイの所属するIVEは韓国の芸能事務所STARSHIP ENTERTAINMENTから2021年12月1日にデビューした6人組グループ。レイ以外は全員韓国人で、プロデューサーは事務所の副社長で創業メンバーでもあるソ・ヒョンジュ。敏腕プロデューサーである彼女の一大プロジェクトとして、手塩にかけて育てられたのがIVEだ。K-POPにおいてアイドルグループは「育つ過程を楽しむより、最初から完成度を求められる」と言われることも多いが、IVEはその最たるもので“完成型アイドル”と言われてきた。

IVEはデビュー曲「ELEVEN」から、当時の韓国ガールズグループとして史上最速で国内音楽番組のランキング1位を獲得。その後も新曲を出すたびにチャートを席巻し、ヒットチャート上位の常連としての地位を築いてきた。

2022年の「After LIKE」から、2025年の「REBEL HEART」に至るまで、次々と「パーフェクトオールキル（※）」を達成。これは一時的な流行ではなく、継続的にリスナーの支持を独占し続けなければ到達できない、難易度の高い“偉業”だ。そして今年2月23日、待望の2ndフルアルバム『REVIVE+』で、さらなる記録更新に挑もうとしている。

※韓国国内の主要配信サイトにおけるリアルタイム、デイリー、さらにウィークリーチャートで同時に1位を獲得することを指す。

知名度の高い元IZ*ONEメンバーに負けない存在感

IVEには惜しまれつつ解散した人気グループIZ*ONEのチャン・ウォニョン、アン・ユジンという、すでに多くのファンを抱える“有名人”が所属しており、デビュー前後は彼女たちの名前で注目を集めていた面もある。そんな中で日本人メンバー・レイにスポットが当たるまで、そう時間はかからなかった。

あどけない童顔に169cmの長身、アンニュイで低音の効いたラップ、さらに流暢な韓国語でのトーク。単に“可愛い”という言葉で表現できない愛らしさと、知的でクールな雰囲気。強いて言うなれば「ビタースイート」と表現したくなるレイの魅力は、多くの韓国芸能人やK-POPリスナーを虜にした。

レイには「キム・レイ」以外にもあだ名がある。韓国の人気キャラクターに似ているという理由からついた「コンスニ」、“レイ＋可愛い”を意味する「レヨミ」、MV中の振り付けがモルモット（ギニーピッグ）みたいでキュートということから「暴走ギニー」など、これほど多くの愛称を与えられている日本人K-POPアーティストは珍しい。それだけ親しまれ、愛されているという証拠にほかならない。

令和版のギャルを体現…トレンドメイカーな一面も

レイを語る上で欠かせないのは「ギャルピース」。90年代の日本で生まれた「ピースした手のひらを上に向け、前へ突き出す」このポーズを彼女がSNSに投稿したことで、日韓をまたぐブームへと発展した。その後も「リボンハート」といって頭の上に手でリボンの形をつくるポーズなど、レイがトレンドを作ってきた例は一つではない。日本と韓国の若者が同時に彼女の振る舞いやファッションに注目しており、まさに“トレンドメイカー”と言っても過言ではないだろう。

さらに1月24日に更新されたInstagram、そしてYouTubeで公開された新譜『REVIVE+』の予告映像ではハイトーンカラーの髪にミニスカコーデを披露。“平成ギャル”へのオマージュを感じさせつつ、今っぽく洗練された“令和版ギャル”ファッションが話題となった。今月末のカムバック（新譜リリース）以降も、再び“トレンドメイカー”として何かしらの新たなブームを生み出すのでは？ と期待が高まる。

おっとりしたかわいい声との“ギャップ”

レイの音楽的なアイデンティティを語る上で欠かせないのが、その多面性だ。彼女はIVEでラップを担当しており、普段のおっとりとした可愛い喋り声からは想像しにくい、低めボイスで澱みないラップを披露する。彼女にとっては外国語である韓国語や英語をも駆使して畳み掛けるそのスタイルは、グループの楽曲にエッジを効かせるスパイスとなり、専門家からも高く評価されている。レイの“ビタースイート”な魅力のうち“ビター”が光る部分だ。

「曲ごとに全く違うバイブス」

一方で、実はかなり歌えるボーカリストでもある。それを証明したのが、韓国のシンガーソングライター、イ・ムジンがホストを務める音楽番組『リムジンサービス』への出演だった。1人でデビュー曲「ELEVEN」の全員分のパートを歌いあげ、カバー曲でも圧倒的な表現力を見せた。MCのイ・ムジンは、「（レイの歌声は）曲ごとに全く違うバイブスを感じる」と評したが、筆者も同感だ。本人がどこまで自覚的かはわからないが、彼女は曲の持つトーンやストーリーに合わせて、歌い方や発声を細かく変化させているのである。

一番顕著なのは、YouTubeでも公開されている、ORIGINAL LOVEの「接吻-kiss-」のカバーだろう。IVEの初のワールドツアー『IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' 』の東京ドーム公演でも披露された曲で、一切のクセや力みを排除したストレートな表現方法かつ“スイート”な声で歌う彼女に、意外性を感じたファンもいたのではないか。

孤独と活動休止を乗り越えて“再生”―22歳のレイが描く新章は？

10代での単身渡韓に鮮烈なデビュー、そして異国の地で掴んだ確固たる人気。一見すれば、彼女の歩みは順風満帆、無敵の快進撃に見えるかもしれない。しかし、華々しい活躍の裏側には、かつて体調不良により活動休止を余儀なくされた、苦しい経験もある。言葉も文化も異なる環境で、期待という名の重圧と戦いながら、彼女がどれほどの汗を流し、孤独と向き合ってきたか。レイの立ち振る舞いやパフォーマンスに、どこか達観したような印象を覚えるのは、人の何倍もの濃密な経験を積み重ねてきたからかもしれない。

今日で22歳。リリース目前のアルバム『REVIVE+』の名の通り、レイはさらに成熟したアーティストとして、新しく「生まれ直そう」としている。

（K-POPゆりこ）