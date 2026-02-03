犬が降参しているときにみせるサイン

1.身をかがめるよう体勢を低くして動かなくなる

犬が強いプレッシャーを感じているとき、身をかがめるよう体勢を低くして動かなくなることがあります。

飼い主に厳しく叱られているとき、見知らぬ犬や人が急に近づいてきたとき、体勢を低くして降参のポーズをみせることがあります。

「強い刺激に負けてしまいそうです」「私は脅威ではありません」「争いたくないので攻撃をしないでください」といった気持ちを表現しているのです。

相手と衝突してしまうことを避けたいのでしょう。

2.仰向けに寝転がってお腹をみせる

犬が「あなたに対する敵意は一切ありませんよ」という気持ちを伝えたいとき、仰向けに寝転がってお腹をみせることがあります。

相手が自分のことを目の前にして、唸るなどの威嚇をしているのかもしれません。そんなとき、自分から降参することで、相手を落ち着かせたい、争いを避けたいと考えているのでしょう。

犬が仰向けに寝転がってお腹をみせるという行為は、命にも関わる行為です。そこまでしてでも争いを避けたいのです。

もしくは、自分の方が強いという自信があるのかもしれません。そして、相手が不安や緊張からパニックになってしまわないための配慮でもあると思います。

3.素早く視線をそらして絶対に目を合わせないようにする

相手の目をジッと見つめるという行為は、犬にとって挑発であり、本能的に“挑発されている”と感じます。

逆に、素早く視線をそらして絶対に目を合わせないようにするという行為は、「敵意はありません」「攻撃をしません」という気持ちの表現であると感じます。

飼い主としては、“犬同士仲良くしてほしいのに目も合わせようとしない”と感じられることがあるかもしれませんが、犬は平和を保とうとしているのです。

4.口の周りをしきりにペロペロする

よだれが多くなってしまうため、クチャクチャと音を立てるようにして、口の周りをしきりにペロペロすることがあります。

これは、非常に緊張している状態であり、その緊張を何とか和らげたいと考えているときに犬がみせる仕草です。

不安や降参のサインであり、「近づいてほしくない」「触れてほしくない」「放っておいてほしい」などの気持ちが隠されていることがあります。

5.しっぽを下げて小刻みに振る

犬がしっぽを下げて小刻みに振るのは、相手に恐怖を感じており、その相手を何とか刺激しないようにしたいと考えているからです。

「降参です…」と気持ちを表現するため、しっぽの先の方だけを小刻み振ることがあります。しっぽを下げているという時点で、不安や緊張や恐怖で心はいっぱいになっているでしょう。

6.耳を真後ろにキュッと倒す

恐怖や服従や降参の気持ちから、耳を真後ろにキュッと倒すことがあります。犬の人間のコミュニケーションでも、犬同士のコミュニケーションでもよくみせる仕草です。

「もうこれ以上は勘弁してほしい…」と、自分を守ろうとしているのです。何をしても恐怖心を和らげてあげることが難しい場合があります。放っておくという対処も必要でしょう。

7.あくびが止まらなくなる

眠いわけではないのに、飼い主に叱られている最中なのに、犬のあくびが止まらなくなることがあります。

降参したいとき、重圧やストレスを逃したいとき、自然とあくびが出てしまうのです。自分の気持ちを落ち着かせたいときによくみせる仕草です。

まとめ

犬が降参しているときにみせるサインを7つ解説しました。

身をかがめるよう体勢を低くして動かなくなる 仰向けに寝転がってお腹をみせる 素早く視線をそらして絶対に目を合わせないようにする 口の周りをしきりにペロペロする しっぽを下げて小刻みに振る 耳を真後ろにキュッと倒す あくびが止まらなくなる

犬は言葉を話せない分、降参の気持ちを行動であらわします。それらは「カーミングシグナル」や「服従のサイン」などと呼ばれています。

もしも愛犬からの服従のサインを見逃してしまうと、強いストレスを与えてしまう可能性があります。愛犬の仕草や行動をよく観察しましょう。