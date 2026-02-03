スカンジナビア航空は、コペンハーゲン〜ドバイ・プーケット・クラビ線を冬スケジュールに開設する。

コペンハーゲン〜ドバイ/アール・マクトゥーム線は、10月25日から1日1往復を運航する。機材はエアバスA320neoを使用する。2011年以来となるアラブ首長国連邦（UAE）への乗り入れとなる。

コペンハーゲン〜プーケット線は12月9日から最大週3往復、コペンハーゲン〜クラビ線は12月8日から週2往復を運航する。いずれも機材はエアバスA350-900型機を使用する。タイへの輸送力は前年比75％以上拡大し、欧州各地との乗り継ぎ需要を取り込む。

エアバスA350-900型機は2機を新規導入し、長距離路線ネットワーク全体で運航能力を増加させる。東京/羽田線は40％増加する。

■ダイヤ

SK773 コペンハーゲン（23：45）〜ドバイ/アール・マクトゥーム（09：15+1）／毎日（10月25日〜）

SK774 ドバイ/アール・マクトゥーム（11：00）〜コペンハーゲン（15：20）／毎日（10月26日〜）

SK977 コペンハーゲン（13：40）〜プーケット（06：50+1）／水・金（2027年1月1日〜2月26日）

SK977 コペンハーゲン（17：40）〜プーケット（10：50+1）／水（12月9日〜30日）、水・日（2027年3月3日〜28日）

SK977 コペンハーゲン（23：45）〜プーケット（16：55+1）／日（12月13日〜2027年2月28日）

SK978 プーケット（08：45）〜コペンハーゲン（15：25）／木・土（2027年1月2日〜2月27日）

SK978 プーケット（12：35）〜コペンハーゲン（19：15）／木（12月10日〜31日）、月・木（2027年3月4日〜29日）

SK978 プーケット（22：50）〜コペンハーゲン（05：30+1）／月（12月14日〜2027年1月3日）

SK979 コペンハーゲン（23：45）〜クラビ（16：55+1）／火・土（12月8日〜）

SK980 クラビ（22：50）〜コペンハーゲン（05：30+1）／水・日（12月9日〜）