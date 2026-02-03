インターネットイニシアティブ（IIJ）は3日、MVNOサービス「IIJmio」で期間限定の「回線セット特価」を開始した。期間は3月31日21時59分まで。

Galaxy Tab S11［12GB/128GB］モバイルルータセット

期間中、ギガプランと対象端末を同時に申し込むと、対象端末が回線セット特価で提供される。

「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」が3万6800円で提供されるほか、「Galaxy Tab S11」とモバイルルーターのセットが10万4800円、「Xiaomi Pad mini（8GB/256GB）」とモバイルルーターのセットが6万9800円で提供される。

回線セット特価（期間限定） 機種名 回線セット特価 Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 一括：3万6800円24回：1534円 REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Versionモバイルルータセット 一括：4万4800円24回：1867円 Galaxy Tab S10 FE モバイルルータセット 一括：6万7800円24回：2827円 Xiaomi Pad mini［8GB/256GB］モバイルルータセット 一括：6万9800円24回：2909円 Xiaomi Pad mini［12GB/512GB］モバイルルータセット 一括：8万2800円24回：3451円 Galaxy Tab S11［12GB/128GB］モバイルルータセット 一括：10万4800円24回：4368円