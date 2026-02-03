「目立った活躍がなかった」ラ・リーガ４試合ぶり先発の日本人FWに現地大手紙は厳しめ。加入２季目の現状を指摘「チームに馴染めていない」
現地２月２日に開催されたラ・リーガ第22節で浅野拓磨が所属するマジョルカがホームでセビージャと対戦し、４−１で勝利した。
31歳の日本人FWが４試合ぶりのスタメン出場を果たしたマジョルカは、26分にヴェダト・ムリチのPKで先制。前半アディショナルタイムに同点に追いつかれたものの、後半に一挙３ゴールを奪った。
チームは快勝を収めたものの、この試合で４−２−３−１の右サイドハーフに入った浅野の見せ場は限られ、55分に途中交代している。
試合後、スペイン大手紙『AS』は「マジョルカの成功と失敗」と題した記事で、このゲームに出場した選手を一人ずつ評価。浅野に対しては「３回ほど良いプレーを見せたが、それ以外はあまり目立った活躍がなかった」と厳しい見方を示す。
また、「チームのリズムにまだ完全に馴染めていないようだ」と加入２シーズン目の現状を指摘した。
２試合ぶりの白星を掴んだマジョルカは次節、７日に昨季王者のバルセロナと激突。浅野は奮起なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
