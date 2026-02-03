「超かわいい！」元マンUのMFがアーセナルレジェンドの娘との婚約を発表！“プロポーズショット”に反響「美しい」「なんて特別な瞬間なんだ！」
２月２日、スペインのジローナに所属するドニー・ファン・デ・ベークがインスタグラムを更新。交際中のエステル・ベルカンプとの婚約を報告した。エステルさんは、アーセナルのレジェンドで元オランダ代表のデニス・ベルカンプの実の娘だ。
英紙『The Sun』によると、これまでアヤックス、マンチェスター・ユナイテッド、エバートン、フランクフルトなどでプレーしてきたファン・デ・ベークは、2019年のアヤックス在籍時に、エステルさんとの交際をスタートさせたという。２人間にはすでに２人の子どもがいて、１人目が現在３歳の女の子、２人目は24年２月に生まれた男の子だ。
２人でプロポーズ時の写真などをコラージュした画像をインスタグラムにアップロードし、エステルさんが「これまでで最も簡単な『イエス』」と綴った投稿には、以下のようなコメントが殺到した。
「超かわいい！」
「これからもずっと幸せで、安全に過ごせますように」
「本当にハッピーだね」
「なんて特別な瞬間なんだ！」
「美しい」
「素晴らしいニュース」
新たな門出を多くの人が祝福している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ファン・デ・ベークがベルカンプ娘と婚約！プロポーズショットを公開
