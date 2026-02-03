フェンシング江村美咲「数少ない趣味のひとつ」を披露　豪快な尻もちにファン「メチャカッコいいと思ったら…メチャ可愛い」

「数少ない趣味のひとつ」というスノーボードに打ち込む様子を投稿した江村美咲(C)Getty Images

2024年のパリ五輪で日本選手団の旗手を務め、フェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲が2月3日、自身のインスタグラム更新。「数少ない趣味のひとつ」というスノーボードに打ち込む写真と動画を投稿した。

【写真＆動画】スノーボードに挑戦する「メチャ可愛い」江村美咲をチェック

雪原でボードを掲げ、サムアップポーズする姿は、絵になるカットとなっている。江村によれば「パリ後に見つけた、数少ない趣味のひとつ」とのことで、「やっと滑れるようになってきたところだけど、怪我のリスクもあるので、しばらくおあずけです」と明かした。

巧みな剣さばきとは、やはり勝手が違うのかもしれない。動画では、ぼぼ平坦な斜面で、両手をグルグル回し、懸命にバランスを取ろうとするも、最後は豪快に尻もちを付いて転倒。仰向けで「大の字」になる江村が収められている。