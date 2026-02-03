今週の中盤にかけては、日本列島付近は冬型の気圧配置がゆるみ、各地の気温も高くなる見込みです。

一方で、土曜日、日曜日は冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、日本海側の地域では雪の降り方が強まるおそれがあります。

6日(金)午前9時の予想天気図です。等圧線が南北にのびていて、ここから土日にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。

7日(土)や8日(日)は、上空の寒気も強く日本海側の地域を中心に雪が強まるところがあるでしょう。

週末にかけての雪と風の予想ですが、6日(金)は低気圧の通過にともない、北海道や東北の日本海側で雪と風が強まりそうです。

7日(土)は、九州から北海道まで広い範囲で雪が降る見込みです。太平洋側でも雪の降るところがありそうです。

8日(日)は、発達した雪雲が山陰や北陸など日本海側にかかりそうです。日中に大雪になるおそれもあります。

各地の週間予報です。週末は日本海側では雪の降り方が強まるところがあるでしょう。

8日(日)は衆議院選挙の投票日ですが、日本海側では投票所に行くにもひと苦労というところがありそうです。今後の気象の情報に注意をするとともに、お住いの場所によっては、期日前投票なども活用した方がいいかもしれません。