「これは舘様担が歓喜する一枚」佐久間大介、宮舘涼太の私物を公開！ 「お洒落上級者」「さすが舘様」
Snow Manの佐久間大介さんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。同グループメンバーの宮舘涼太さんの私物を公開し、反響が寄せられました。
【写真】宮舘涼太の私物
コメントでは「さすが舘様」「流石すぎます国王」「お洒落上級者って感じですよね」「エレガント過ぎてロイヤルです」「これは舘様担が歓喜する一枚」「オシャレで仲良しなだてさく」「佐久間くんの良いと思ったところを素直に伝えられるところまじで好きです」などの声が寄せられました。
「エレガント過ぎてロイヤルです」佐久間さんは「舘様のこういう"スカーフ"の使い方がオシャレなところまじで好き！ あと、パンツからちょうどいい感じに見えるように着けるのもまじで好き！ ってよく本人にも伝えてるw」などとつづり1枚の写真を投稿。宮舘さんの私物のようです。黒いバッグにはヒョウ柄のスカーフが結ばれており、おしゃれにアレンジされています。添えられたサングラスも“舘様”っぽさを感じますね。
同日には宮舘さんとのツーショットも公開同日、「#ラヴィット ありがとうございました！ 舘様との初のダブルMC！！ 楽しかったです (^^) ！！」「#だてさくMC」などとつづり、宮舘さんとのツーショットと台本の写真を公開した佐久間さん。ファンからは「初のダブルMCお疲れ様でしたっ！」「だてさく可愛いかったな」「台本の付箋イラストかわいい」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
