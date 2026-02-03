

「リプトン チョコミルクティー 〜香るマシュマロ〜」

森永乳業は、世界No.1のティーブランド（出典 ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン チョコミルクティー 〜香るマシュマロ〜」を2月10日から沖縄を除く期間限定発売する。

「リプトン チョコミルクティー 〜香るマシュマロ〜」を飲み、心やすらぐひと時を楽しんでほしい考え。

商品特長は、チョコの甘みとマシュマロの甘い香りを同時に楽しめる満足感ある味わいが特徴のミルクティー。ベースとなるミルクティーには世界の茶の専門家「リプトン」が厳選した香り高く、味わい豊かな茶葉を100％使用し、チョコの甘みとマシュマロの香りをやさしく引き立てる。

［小売価格］184円（税別）

［発売日］2月10日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp