サッポロホールディングスのグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、「じっくりコトコト 超盛Bakeryバターとチキン香るカレーパン風スープ」「じっくりコトコト 超盛Bakery あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ」「じっくりコトコト 超盛Bakery たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ」を、2月16日から発売する。

昨年のスープ市場全体は前年並みで推移し、カップ入りスープ市場は、物価高の影響等がある中でも前年比106％で着地した（出典：インテージSRI＋ インスタントスープ計2025年1月−12月（金額ベース））。同社では昨年に発売した「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」シリーズ商品や、「じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープ」の好調もあり「じっくりコトコト」ブランドのカップ入りスープは前年比104％と伸長した（出典：インテージSRI＋ じっくりコトコトこんがりパンカップ計2025年1月〜12月（金額ベース） CVS限定商品を除く）。このように、食べごたえがあり1食で満足感が得られる付加価値型スープが、消費者から支持を得ている。

また、昨年の物価高や米の価格高騰に対するある意識行動調査では、米の主要な代替品として1位「うどん」と2位「パン」をそれぞれ約3割の人が活用しているというデータ（出典：日本インフォメーション調べ 「高騰する食卓を守る！令和流ライフスタイルとは〜物価高に関する意識行動調査」2025年6月 インターネットリサーチ n＝1067 20〜69歳 男女）があり、主食として小麦製品を選択する傾向もうかがえる。

こうした付加価値型カップ入りスープの好調や、米の代替品にパンが注目されるトレンドを背景に、同社は多くの消費者にパンが主役の「食事スープ」であることを分かりやすく伝えるため、シリーズ名に「Bakery」を冠した「じっくりコトコト 超盛Bakery」を発売する。

同シリーズは、主食にもなり得るような「パンを楽しめるメニュー」、食べごたえがあるので「男性にも好まれる」という観点でフレーバーの選定にもこだわった。



左から：「じっくりコトコト 超盛Bakery バターとチキン香るカレーパン風スープ」「同 あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ」「同 たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ」

「じっくりコトコト 超盛Bakery バターとチキン香るカレーパン風スープ」は、バターとチキンブイヨンを使用したスパイシーなカレーが、こんがりと焼き上げた超盛りだくさんのパンと一緒になり、カレーパンのような味わいに仕上げている。

「じっくりコトコト 超盛Bakery あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ」は、あめ色玉ねぎの甘みとチーズのコクが楽しめるスープで、グラタンのような香ばしさをも感じられる、ついつい食べ進めたくなる味わいとなっている。

「じっくりコトコト 超盛Bakery たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ」は、コーンの甘みがとけこんだ濃厚ポタージュスープと、こんがりと焼き上げたパンの香ばしさでコクのある味わいが楽しめる。

「じっくりコトコト 超盛Bakery」シリーズでは、パンが主役の食べごたえとたっぷりパンと濃厚スープとの相性抜群な味わいが楽しめる新「食事スープ」として、ココロもお腹も満足してもらえるような商品を届けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月16日（月）

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ＝https://www.pokkasapporo-fb.jp