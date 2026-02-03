井村屋は、長年支持を得ている「あずきバー」シリーズから、新たな商品として「あずきバー 練乳ソース入り」を2月16日に発売する。

「あずきバー」は幅広い消費者に長年支持され、2023年に発売50周年を迎えた。2023年には50周年を記念して「白あずきバー」「あずきバー 復刻版」など話題性のある商品を展開し、多くの消費者に好評を得たという。また近年、様々な食品ジャンルにおいて、定番シリーズの限定商品が販売されている。認知度の高いロングセラー商品から派生しているものが多く、初めて食べる消費者に商品ブランドを知ってもらうきっかけとなっている。

そこで今回、ロングセラー商品の「あずきバー」シリーズから、「あずきバー」と濃厚な練乳ソースを組み合わせた2層構造の「あずきバー 練乳ソース入り」を新たに発売する。練乳ソースには北海道産の練乳と生クリームをたっぷり配合し、濃厚な味わいに仕上げた。夏のイメージが強いあずきバーですが、寒い時期にも味わってもらいたい一品となっている。あずき×練乳ソースの濃厚で特別なあずきバーを、ぜひ寒い日のひとときに堪能してほしい考え。





商品特長として、あずきと練乳の組み合わせは、あずきの素材のおいしさ、練乳の優しい甘さが調和した定番人気のフレーバーとなっている。あずきアイスの内側の練乳ソースには北海道産の練乳と生クリームをたっぷり配合し、濃厚な練乳の味わいを感じられる。冷凍庫から出した直後でもとろりとしており、あずきアイスとの食感の違いも楽しめる。濃厚ながらもすっきりとした甘さに調整し、あずきアイスと相性が良い味わいに仕上げた。

使用するあずきは選別・洗浄・加工を自社で一貫して行い、丁寧に炊き上げた。長年培ってきた同社のあずき加工技術によって、濃厚なあずきの味わいと、あずきの粒感を味わってもらえる。

同商品に使用している「あずき・乳製品・砂糖・塩」は、すべて北海道産の原料を使用している。

［小売価格］162円（税込）

［発売日］2月16日（月）から順次

井村屋＝https://www.imuraya-group.com