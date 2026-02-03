キユーピーは、昔から親しまれている「キユーピー 1000アイランドドレッシング（サウザンアイランドドレッシング）」をリニューアルし、2月19日から発売する。今回のリニューアルでは、好評を得ているコクとクリーミーさはそのままに、現代の消費者の嗜好に合わせて甘みと酸味のバランスを向上させた。

「キユーピー 1000アイランドドレッシング」は、1963年にキユーピーがフレンチドレッシング（赤・白）に次いで3番目に発売したドレッシング。ピクルスの風味が楽しめるクリーミーな味わいで、現在では昔から親しまれている定番の赤キャップシリーズの中で売上構成比No.1のフレーバーとなっている。幅広い世代の消費者に支持されている一方で、長い間、味わいの変更をしていなかったため、嗜好の変化を踏まえ、リニューアルを行った。

今回のリニューアルでは、卵黄のコクやトマトの風味を向上させることで、濃厚でありながらも最後まで飽きのこない、すっきりとした後味に仕立てた。生野菜サラダはもちろん、4月に指定野菜となるブロッコリーとも相性抜群となっている。2024年に実施した「キユーピー ドレッシング＆キユーピーノンオイル 総選挙」では「ブロッコリーを食べる時、家族みんなが必ずリクエストする」「茹でブロッコリーにかけて食べている」「ブロッコリー等、癖のある野菜をまろやか味にしてくれる」などのコメント（「キユーピー ドレッシング＆キユーピーノンオイル 総選挙」において寄せられた消費者のコメントを編集して掲載している）が寄せられ、多くの人にブロッコリーとの相性の良さを感じてもらっている。

キユーピーは、今後も時代に合わせたおいしさを追求し、サラダの世界を広げ、豊かな食卓に貢献していく考え。

［小売価格］

180ml：241円

380ml：373円

（すべて税込）

［発売日］2月19日（木）

