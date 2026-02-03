キリンビールは、“麒麟が上質に仕立てた、これしかないうまさの特製サワー”をコンセプトにした「麒麟特製」ブランドから「麒麟特製 アセロラサワー（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を3月3日に発売する。

近年RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場は拡大を続けており、新たな消費者が増えたことや、飲用シーンが広がったことで、求められるニーズも多様化している。同社調査によると、「品質感」「本格感」が感じられながら、飲みごたえのあるおいしさをRTDに求める消費者がいることがわかっている。「麒麟特製」は、素材や製法にこだわり、丁寧に仕立てることで生まれる「上質なうまさ」をブランドの独自価値として好評を得ている。

今回発売する「麒麟特製 アセロラサワー（期間限定）」は、上質で複層的なアセロラの風味と余韻が楽しめる季節限定の特製サワー。限定商品を発売することで、消費者に“今しか飲めない特別感”を提供し、既存の消費者はもちろん、これまで「麒麟特製」を飲んだことのない人にも「上質なうまさ」をお届けし飲用機会の拡大を図る。

中味については、アセロラらしい酸味と甘みを、上質で複層的な飲み飽きないうまさと心地よい炭酸感で楽しめる特製サワーになっている（無果汁）。

パッケージについては、丁寧に仕立てた上質さをまといながら、アセロラらしい風味を直感的に感じるデザインに仕上げた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月3日（火）

