元中日投手の若松駿太氏（３０）が２日、インスタグラムを更新。１日に結婚したことを報告した。

若松氏は「この度、２月１日に入籍いたしましたことをご報告させていただきます。これまで支えてくださった皆さまのおかげでこの日を迎えることができました。心より感謝申し上げます」と記述。指輪の写真も添え「これからは、家族みんなで支え合いながら、笑顔の絶えない毎日を大切に歩んでいきたいと思っています。まだまだ未熟な私たちではございますが、今後とも若松家族を温かく見守っていただけましたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

若松氏は昨年１１月、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、かねてからお付き合いしていた方と婚約いたしましたことをご報告させていただきます」と投稿。１８年に中日を退団したが、「一度、結婚という経験をさせていただきましたが、２０２１年に離婚いたしました」とも明かしていた。

若松氏は１２年ドラフト７位で中日入り。１５年に１０勝、１６年には７勝を挙げるなど活躍した。若松氏はＢＣリーグの栃木、福島で現役を続けた後、一昨年引退。インスタグラムでは軟式野球を続けていることも報告していた。