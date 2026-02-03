7年総額270億円超―――。

クリーブランド・ガーディアンズの内野手ホセ・ラミレスが、2032年まで毎年40億円近い大金を手にすることになった。日本のプロ野球ではまずあり得ない“大型契約”だが、これでも現地では“格安”と話題になっている。

ラミレスといえば、かつて「（いつか）日本に行きたい」とNPB入りを熱望したこともあった。しかし、40歳シーズンまでの契約延長が決まったことで、来日が実現する可能性はほぼゼロになったといえるだろう。

ラミレスの年俸は、メジャーでも高額の部類に入るが、全メジャーリーガーの中では32位相当（2月2日現在）。メジャートップの大谷翔平（ドジャース）が約105億円なので、2.5倍もの差がある。

さらに、これをNPBと比べると、埋め切れない格差が浮き彫りとなる。

今季、12球団で最も高額年俸を受け取るのは巨人のライデル・マルティネス（巨人）で12億円（推定）。メジャー1位の大谷とは約9倍の格差がある。日米の平均年俸も10倍前後の格差があるとされており、円安も相まってその差は広がる一方だ。

ちなみにNPBでプレーする日本人選手に限定すると、5億5000万円の近藤健介（ソフトバンク）が球界ナンバーワン。大谷とは20倍近い格差が生じている。

その結果、国内でトップレベルの選手は、メジャーを目指すのが必然の流れとなっている。

今オフは村上宗隆、岡本和真、今井達也の3選手がポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を果たした。年数はそれぞれ違うが、受け取る年俸はそろって20億円台。いずれも日本ではあり得ない契約を勝ち取っている。

逆の見方をすれば、かつてそれほど珍しくなかった超大物メジャーリーガーの来日が期待できない状況となっている。

“日米格差”が最も縮まったのは、ずばり1995年だった。同年4月には1ドルが70円台に突入する超円高を記録。その年は前年から続いていたストライキの影響もあり、日本に活躍の場を求めたメジャーリーガーが少なくなかった。

1989年にナ・リーグMVPの輝いたケビン・ミッチェル（ダイエー）を筆頭に、前年に.333の高打率をマークしたシェーン・マック（巨人）、1991年のア・リーグ首位打者フリオ・フランコ（ロッテ）など、超大物メジャーリーガーが来日。当時は日米の年俸格差もそれほどなく、日本でのプレーも選択肢の一つだったわけだ。

あれから30年の月日が流れ、日米の年俸格差はさらに広がろうとしている。今後は超大物メジャーリーガーの来日は絶望的な状況となっている。

文＝八木遊（やぎ・ゆう）