≠ME尾木波菜、人気モデルが編んだ猫耳ニット帽姿公開「売り物みたい」「可愛すぎて眼福」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜が2月2日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュースアイドル「可愛すぎて眼福」人気モデル作成の手編み帽子被った姿
尾木は「ミズイロダイスキ」と書き出し、淡い水色の猫耳のフォルムをしたニット帽とアウターを合わせた私服ショットを複数枚投稿。「＠yula1018 さんが編んでくださったねこみみニット帽可愛すぎる」とモデルの越智ゆらのに編んでもらったことを明かし、帽子を軽く押さえる仕草や、スマートフォンを手にした自然体な姿を公開している。
この投稿には「売り物みたい」「可愛すぎて眼福」「猫耳が似合っている」「雰囲気が変わる」「癒やされる」「冬コーデが素敵」「見ていてほっこりする」「天使みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル「可愛すぎて眼福」人気モデル作成の手編み帽子被った姿
◆≠ME尾木波菜、猫耳ニット帽姿を披露
尾木は「ミズイロダイスキ」と書き出し、淡い水色の猫耳のフォルムをしたニット帽とアウターを合わせた私服ショットを複数枚投稿。「＠yula1018 さんが編んでくださったねこみみニット帽可愛すぎる」とモデルの越智ゆらのに編んでもらったことを明かし、帽子を軽く押さえる仕草や、スマートフォンを手にした自然体な姿を公開している。
◆≠ME尾木波菜の投稿に反響
この投稿には「売り物みたい」「可愛すぎて眼福」「猫耳が似合っている」「雰囲気が変わる」「癒やされる」「冬コーデが素敵」「見ていてほっこりする」「天使みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】