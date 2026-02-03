リサ／Photo by Getty Images

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/03】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が2月3日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆リサ、美くびれ披露


「Meet me at the afterparty」とつづり、イベントでのオフショットの数々を披露したリサ。ベアトップから引き締まったウエストをのぞかせた写真や、大胆に足を上げるカットも披露している。

◆リサの投稿に反響


この投稿にファンからは「美しすぎる」「オーラ半端ない」「異次元スタイル」「憧れ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

