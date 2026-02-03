マギー、ドバイでの美脚ショットに熱視線「スタイルレベチ」「圧巻の美しさ」
【モデルプレス＝2026/02/03】モデルのマギーが2月2日、自身のInstagramを更新。ドバイでのオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】年商億超え社長兼モデル「スタイルレベチ」ドバイで美脚披露
マギーは「ドバイで本格的な日本食が食べたくなったらここ」とつづり、ドバイにある日本食レストランの写真を複数枚投稿。店内の落ち着いた空間で、スラリと伸びる脚が際立つショート丈の黒いドレスに身を包み、カウンターの椅子に腰掛けた姿を披露している。
この投稿には「スタイルレベチ」「圧巻の美しさ」「大人っぽくて素敵」「洗練されている」「ドレスの着こなしが見事」「これぞ女神」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】年商億超え社長兼モデル「スタイルレベチ」ドバイで美脚披露
◆マギー、ドバイでの洗練された装い披露
マギーは「ドバイで本格的な日本食が食べたくなったらここ」とつづり、ドバイにある日本食レストランの写真を複数枚投稿。店内の落ち着いた空間で、スラリと伸びる脚が際立つショート丈の黒いドレスに身を包み、カウンターの椅子に腰掛けた姿を披露している。
◆マギーの投稿に反響
この投稿には「スタイルレベチ」「圧巻の美しさ」「大人っぽくて素敵」「洗練されている」「ドレスの着こなしが見事」「これぞ女神」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】