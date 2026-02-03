桃井かおり「1日弱火でコトコト」夕べの残り物トッピングした手料理公開「本格的で美味しそう」「お店レベル」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】女優の桃井かおりが2月3日、自身のInstagramを更新。手作りカレーを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳ベテラン女優「お店レベル」夕べの残り物トッピングした手作りカレー
桃井は「時間あるから1日弱火でコトコトした」とつづり、キノコを使ったカレーが食卓に並ぶ写真を投稿。カレーには「夕べのラムチョップの残り」がトッピングに添えられており「こっそり食べようとして、余りの美味しさに我に帰った。これこそ旦那が帰ったら食べたい奴だと」と、ユーモアを交えつつ夫婦の仲の良さが垣間見えるコメントを添えている。
この投稿には「本格的で美味しそう」「お店レベル」「じっくり煮込んだ感じが伝わる」「料理上手」「真似したい」「味に深みがありそう」「家庭的で素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
