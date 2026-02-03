元NMB48吉田朱里、寝起きのパック姿公開「すっぴん？」「透明感すごい」とファン驚き
【モデルプレス＝2026/02/03】元NMB48でモデルの吉田朱里が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝起きの姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元NMB「美しすぎる」と話題沸騰の寝起きすっぴん
「おはよ 二度寝から起床」とつづり、寝起きの写真を公開した吉田。パックをつけてピースポーズを決めた自然体な姿を披露した。
この投稿にファンからは「すっぴん？」「寝起きなのに美しすぎる」「透明感すごい」「オフ感が素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
