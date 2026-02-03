2児の母・安田美沙子、“フライング”節分ご飯＆家族との自宅豆まきの様子公開「リビング広すぎてびっくり」「行事を大切にしていて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの安田美沙子が2月3日、自身のInstagramを更新。節分の食卓や自宅で豆まきを楽しんだ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳2児の母タレント「リビング広すぎてびっくり」夫＆子どもたちと豆まき楽しむ姿
安田は「今日は夜遅くまでお仕事なので、昨夜フライング豆まきと、フライング恵方巻き」とつづり、写真を多数公開。海鮮がたっぷり入った恵方巻き、汁物、イチゴなどが並んだ彩り豊かな食卓や恵方巻きを食べる安田の姿、安田と夫が鬼の面を被り、子どもたちに豆を投げられている自宅リビングでの動画など、節分を楽しむ様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「恵方巻き美味しそう」「リビング広すぎてびっくり」「豆まき本気で可愛い」「素敵なご家族ですね」「豆まき楽しそう」「季節の行事を大切にしていて素敵」「お面姿が微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安田美沙子、自宅での節分行事の様子を公開
◆安田美沙子の投稿に反響
