3児の母・滝沢眞規子、チキンの黒酢和えが主役の手作り弁当公開「彩りが綺麗」「毎回参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】モデルの滝沢眞規子が2月3日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル「彩りが綺麗」チキンの黒酢和え・おかかチーズご飯などおかずたっぷり豪華手作り弁当
滝沢は「おはようございます」と書き出し、手作り弁当の写真を3枚投稿。「今日はチキンの黒酢和えと、おかかチーズご飯。春菊の胡麻和えと切り干し大根、卵入りのポテトサラダです」とつづり、彩り鮮やかでボリューミーな弁当の内容を紹介している。
この投稿には「栄養バランスがすごい」「彩りが綺麗」「毎回参考になる」「丁寧な暮らしが伝わる」「真似したい」「朝から癒やされる」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
